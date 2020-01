Domani i tifosi della Sud fuori Trigoria: la Roma li lascerà entrare per caricare la squadra

AS ROMA NEWS – Domani mattina la Curva Sud si radunerà fuori dai cancelli di Trigoria per caricare la squadra giallorssa in vista del derby di domenica contro la Lazio.

A riferirlo è il giornalista Jacopo Aliprandi. La Roma lascerà entrare i suoi tifosi per un saluto alla squadra e per permettere in questo modo di caricare i giocatori in vista di una partita che si preannuncia fondamentale per il proseguimento di stagione.

Questo il tweet del giornalista del Corriere dello Sport nel quale si annuncia il raduno dei tifosi della Sud a Trigoria: