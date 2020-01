Calciomercato Roma, Sky Sport: “Giallorossi in chiusura per Carles Perez del Barcellona”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Colpo in entrata in casa Roma. Stando a quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione su Sky Sport “Calciomercato – L’originale“, i giallorossi a sorpresa starebbero per chiudere per Carles Perez del Barcellona.

L’operazione sarebbe stata messa in piedi solamente nelle ultime ore e a quanto sembra la chiusura dell’affare sarebbe ormai molto vicina.

Il giocatore è un ala destra di piede sinistro, classe 1998, e sembra essere davvero lui il colpo di mercato di gennaio di Petrachi.

Ancora sconosciute le modalità dell’affare, che sempre secondo Sky Sport potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto da parte della Roma, e contro riscatto a favore del del Barcellona.