Paulo contro Simone: il derby degli opposti

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il primo derby, si dice, non si scorda mai. Quello di Fonseca, invece, è bene cestinarlo. Non certo per il risultato (1-1) ma per la prestazione: una Roma impaurita, insicura, che si è fatta schiacciare dalla Lazio dopo essere passata in vantaggio. Alla fine quel pari arrivò come una manna, una benedizione per il futuro, che è stato a tratti anche positivo. La Roma del derby di andata, lo scorso 1 settembre, era soprattutto incompleta: Smalling era appena arrivato ed è rimasto in panchina, Veretout aveva appena recuperato dal problema alla caviglia e sedeva vicino all’inglese, Zappacosta doveva giocare titolare e si è infortunato nel riscaldamento, Diawara è stato impiegato solo nell’ultimo minuto, Mkhitaryan doveva ancora sbarcare a Roma.

Poi, Pellegrini faceva il centrale di centrocampo e tra i convocati c’era anche Schick. Quindi, una Roma fa. Anche stavolta mancano gli uomini mercato, ma ancora non si conoscono i nomi, e pure in questa occasione sono tanti gli assenti. Troppi. La situazione è pure peggiorata e la pesante sconfitta allo Stadium di certo non aiuta. Fonseca se lo voleva giocare meglio, questo è certo; in questi mesi più volte ha parlato del primo derby come un momento negativo, giocato con un eccesso di insicurezza. Stavolta ci vuole pazienza o, per dirla alla Fonseca, «coraggio». Il tecnico della Roma trova il paragone giusto, da appassionato di cavalli.

«Vorrei che la mia squadra in questo momento somigliasse a un Mustang, un cavallo coraggioso e senza paura», le sue parole a Dribbling (Rai due, oggi in onda alle 14). La Roma ne ha bisogno davvero, perché giocare contro la Lazio con la paura addosso si rischia di subire e basta. La situazione non è delle migliori, la squadra è in difficoltà fisica a psicologica e l’idea/convinzione che potrebbe andare bene anche un pari (come all’andata, ma stavolta il punto farebbe comodo davvero), può rivelarsi dannosa. Paulo paura non ne ha, né soffre le pressioni del momento. Semmai soffre il fatto di non avere a disposizione tutti i giocatori né di avere la certezza sugli acquisti di gennaio. «Se vuoi essere un allenatore vincete devi convivere con le pressioni. Se un tecnico non le vuole, è meglio che se ne stia a casa. La nostra professione è così». Coraggio.

INDUZIONE Il derby comincia a sentirlo anche lui, di più rispetto al primo. «Mi piace vivere a Roma, molte persone hanno cominciato a chiedermi di battere la Lazio. So benissimo cosa significhi questo tipo di partita per i tifosi. E’ speciale. La sfida di andata non mi è piaciuta, non ho gradito il modo con cui l’abbiamo giocata. Stavolta spero di vedere un atteggiamento diverso. Allora sì, starò più tranquillo. La Lazio è forte, arriva da una serie di vittorie. Ma sarà più importante quello che riusciremo a fare noi». Ecco, serve quel cavallo lì: Mustang. Ma il coraggio, si sa, uno non se lo può dare. A volte può essere indotto: l’allenatore contribuisce, poi i calciatori metabolizzano. A volte la spinta ti viene data dall’orgoglio, altre dall’esterno. E, a tal proposito, oggi sarà così: una delegazione dei tifosi è attesa al Bernardini per parlare con i giocatori. Servirà a dare coraggio?

Non si sa, lo vedremo domani. Di sicuro la Roma non può ripetere la prestazione di Torino, a tratti mortificante, al di là delle difficoltà d’organico e della netta differenza di qualità con la Juventus. Fonseca sta cercando la soluzione tattica migliore: ballano alcune ipotesi. Una di queste è la difesa a tre o la presenza di Mancini nella linea dei centrocampisti, ruolo nel quale si è comportato in passato in maniera soddisfacente. In quel caso, con Smalling, giocherebbe Cetin o Fazio, con il turco in vantaggio. Rischia il posto anche Florenzi, poco adatto, secondo Fonseca, a fare il terzino. Per l’allenatore il titolare era Zappacosta, poi ha preferito al capitano prima Spinazzola e poi Santon e proprio quest’ultimo potrebbe rubargli il posto. Torna Dzeko. Questa, in teoria, è una buona notizia. Perché Edin non dimentichi di essere un cavallo. Di razza.

INZAGHI È il grande favorito del derby, ma guai a dirlo ad alta voce. Inzaghi non vuol nemmeno che si pensi. Anzi, preferirebbe ci fosse maggiore pressione. Una sconfitta, al di là che arrivi contro la Roma, potrebbe risultare indolore. Ma è proprio questo che non piace a Simone. Non vuole assolutamente che nella testa dei giocatori si crei un cortocircuito di stimoli. Troppi o troppo pochi. Deve esserci la giusta tensione per tramettere la corrente necessaria. Inzaghi sa benissimo che vive un momento opposto rispetto al collega Fonseca, ma proprio perché conosce la Capitale e tutti i suoi risvolti ha ben presente l’adagio che vuole sconfitta la squadra che arriva al derby da favorita. Figuriamoci poi se è favoritissima. In settimana ha cercato di isolare i suoi giocatori e di preparare la gara con la stessa rabbia con cui ha preparato le gare contro le big. D’altronde se vuole dimostrare una volta in più di essersi meritati l’aggettivo di big la Lazio deve superare quest’altro ostacolo. Un ostacolo che più degli altri potrebbe far inciampare i biancocelesti. Il più infido degli ostacoli. Ecco perché più che dal punto di vista tecnico/tattico, Simone sta preparando la gara da quello mentale. La sconfitta con il Napoli non è stata affatto un male, anzi. Serviva riassaporare l’amaro di un ko dopo mesi di vittorie zuccherate. Di sicuro bisognerà evitare il nervosismo (espulsione di Leiva) e l’approccio troppo molle alla partita. Domenica pomeriggio, al fischio d’inizio i 7 punti di distanza in classifica saranno azzerati. E’ proprio questa la magia del derby. Lazio e Roma se la dovranno giocare come se la corsa fosse alla pari. Solo sulla carta non è così. I biancocelesti hanno in ballo anche un primato cittadino: un’altra vittoria vorrebbe dire superare il record, già eguagliato, dei giallorossi. Insomma l’ennesima medaglia sul petto di una stagione già ricca di soddisfazioni.

PER IL RECORD Inzaghi ha a disposizione l’undici migliore, l’infermeria ha restituito tutti al proprio ruolo. Magari qualcuno è più affaticato di altri ma sono tutti abili e arruolati. Qualche piccolo dubbio il tecnico biancoceleste ce l’ha e se lo vuole portare fino alla fine. Vuole dosare bene tutti gli ingredienti perché se la sconfitta può essere indolore una vittoria potrebbe vedere il mondo tricolore. La Lazio è a -6 dalla Juventus capolista e con una gara, quella con il Verona, da recuperare. I tifosi sono pronti a sognare, Inzaghi preferisce restare con i piedi per terra e puntare alla tanto agognata Champions. Simone non vuole nemmeno che si ripeta quanto successo nel derby d’andata. Bene o male le due squadre arrivavano allo stesso modo, peccato però che poi sul campo i biancoceelsti abbiano sprecato tutta la loro dote. Addirittura costretti a rincorrere dopo aver dominato in lungo e in largo. Ci è voluta una magia di Luis Alberto per portare via un punto con tanti rimpianti.

TABÙ TRASFERTA Soprattutto per le occasioni clamorose fallite da Immobile. Almeno tre. Per Ciro il derby fuori casa è un tabù: non lo ha mani vinto. Anzi a guardare bene nemmeno con Genoa e Torino ha esultato. Nell’unica vittoria fuori casa della Lazio, Immobile aveva l’influenza. Nei quattro precedenti, dunque, tra coppa e campionato si contano 3 sconfitte e una mancata convocazione. Con il Genoa e con il Toro una sconfitta su una partita giocata. Discorso simile per Simone che nei quattro derby giocati in casa della Roma ne ha vinto solo uno e persi tre. Missione doppia per due.

(Il Messaggero, A. Angeloni – E. Bernardini)