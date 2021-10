Altro che “rammollito”, pugno duro di Mou con le riserve. Spalletti: “Hai capito quello che devi fare…”

AS ROMA NEWS – Altro che rammollito. Mourinho è più duro che mai. In tanti si erano sorpresi del suo atteggiamento “buonista” che aveva dimostrato al suo arrivo qui a Roma. “E’ cambiato“, dicevano.

Ma quando mai. Mou è sempre lui. Il suo impatto nello spogliatoio giallorosso è stato devastante: lo Special One si è preso la grossa responsabilità di spaccare in due la squadra pur di affrontare una volta per tutte un tema irrisolto dentro la Roma, quello dei tanti calciatori non all’altezza.

Sono anni infatti che la squadra giallorossa non riesce a centrare la qualificazione in Champions. L’anno scorso addirittura non è stata nemmeno raggiunta la tanto bistrattata Europa League. A Roma c’è la moda di prendersela con l’allenatore di turno, ma forse il problema era (anche) altrove.

Mou lo ha individuato senza mezzi termini: tanti calciatori non sono da Roma. Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar, Borja Mayoral quelli “puniti” dal tecnico dopo la debacle di Bodo. Si salvano i giovani Calafiori e Darboe, che però sono ancora troppo acerbi per essere considerati delle prime scelte.

La scelta di spedire mezza panchina in tribuna, e di bocciare alcuni degli acquisti più importanti a livello di costi da parte del club di questi ultimi anni, è un segnale fortissimo da parte del tecnico. Un gesto che solo uno come Mou poteva avere la forza di fare. Con il placet di Spalletti a fine partita: “Hai capito quello che devi fare…”

Giallorossi.net – F. Turacciolo