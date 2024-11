Altro che Roma: Friedkin alle Maldive, il rientro nella Capitale è un rebus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La stagione disastrosa della Roma, già compromessa nel giro di poche settimane, è la sconfitta dei Friedkin e della loro gestione fatta di scelte sbagliate. L’ultima delle quali affidare la costruzione della squadra a un allenatore a cui era stato fatto firmare un triennale e poi cacciato dopo solo quattro giornate, e a un direttore sportivo alle prime armi che ha sperperato oltre 100 milioni di euro sul mercato.

Ora che la Roma è nel caos, a Trigoria tutti aspettano che i presidenti tornino a palesarsi dentro il quartier generale giallorosso. Magari portando una ventata di novità: da settimane si attende la nomina del nuovo Ceo, una scelta che sembra essere più complessa del previsto. Da più parti si assicura che stavolta verrà scelto un dirigente italiano, ma di certezze non ce ne sono.

La squadra invece sembra aver rigettato Juric, un corpo estraneo dentro lo spogliatoio romanista, ancora orfano di De Rossi. L’arrivo dei Friedkin a Trigoria potrebbe significare l’allontanamento di Juric e la nomina di un nuovo tecnico. Non più un traghettatore, ma un uomo a cui affidare quel progetto pluriennale interrotto prematuramente con l’esonero di DDR.

Lo sbarco dei texani a Ciampino era atteso tra ieri e oggi, eppure il jet privato di Dan risulta essere alle Maldive. Non esattamente dietro l’angolo. I Friedkin al momento sembrano essere interessati ad altri tipi di business, e chi se li immaginava presenti all’Olimpico domenica, pronti ad affrontare a testa alta la contestazione romanista, resterà probabilmente deluso. Chissà che la rotta per la Capitale non venga tracciata durante la pausa delle nazionali. Non è una notizia, ma una semplice speranza.

Giallorossi.net – G. Pinoli

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!