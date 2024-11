“ON AIR!” – ROSSI: “Roma a fondo, colpa di due coatti che stanno alle Maldive”, NARDO: “Juric esonerato dopo Firenze, ma i Friedkin non trovano alternative”, PRUZZO: “Il ribaltone ci sta, ma temo non risolverà nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Peggio della prestazione della squadra ieri ci sono le dichiarazioni di Juric, che dice “meglio un punto di niente“… Quando Juric va in conferenza stampa con quella giacca a vento pare doverti dire “acqua e olio tutto a posto?“…ha proprio la faccia del benzinaio…e lo dico senza voler fare discriminazioni, perchè l’ho fatto anche io quel lavoro…ma ha la stessa competenza calcistica di un benzinaio. Perchè Cristante difensore centrale al posto di Hummels è una presa per il c*lo che non ci meritiamo. Pensate un po’ come uno dei migliori 20 difensori centrali degli ultimi anni potrà raccontare la Roma…perchè tanto a gennaio se ne andrà… Ogni volta che tocchiamo il fondo, scaviamo ancora di più. E la colpa è di quei due coatti che stanno alle Maldive mentre noi ci stavamo a fare un fegato così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La cosa che mi atterrisce è questo anonimato, siamo diventati il nulla sulla geografia del calcio europeo. Mi sconvolge pensare che fino a pochi mesi fa stavamo a giocare una semifinale di Europa League. Juric ci dice per la terza volta che Hummels non gioca per scelta tecnica…ma ce la spieghi sta scelta tecnica? Fai più bella figura a dire che avete litigato, che vi siete menati, non parlarmi di questione tecnica. Perché se parli di questione tecnica, te ne devi andare via subito…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “A me dispiace che la Roma sia ridotta in questo stato, e non mi va nemmeno di scherzarci. E’ una vergogna, i giocatori non hanno il coraggio di affrontare questa situazione. Con chi prendersela? I Friedkin sicuro…ma la squadra l’avete vista? Juric non è capace, diciamolo chiaramente. Non è più lui, vuole fare l’allenatore da grande squadra, ma non si è accorto che questa non è una grande squadra, e allora deve andarsene di corsa… Certe cose le può dire chi non c’entra niente con la Roma. Vi rendete conto che ci hanno detto che mettevano lui per vincere i trofei? … Pellegrini è sfinito dal suo vivere uno standard sempre uguale, non è lui che può fare il capitano della Roma. Qua non c’è un giocatore che può incarnare quello che vogliono i romanisti. Questa è una squadra spenta, finita, distrutta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ieri ho provato fastidio a vedere la Roma. Sembra come se ci avessero levato i colori, questa squadra è diventata grigia come il suo allenatore. E’ grave avere questo fastidio, avere voglia di spegnere la tv e vedere solo il risultato finale. Non penso che Juric sia il principale responsabile, però ora devi dare una scossa, devi andare e levare Juric. Ranieri sarebbe perfetto, ma anche non fosse lui ma un altro allenatore, ti serve comunque una scossa…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ora bisogna salvare il salvabile, poi andrà messo un punto su questo gruppo. Si è cercato di non darla vinta allo spogliatoio, ma a un certo punto devi salvarti. Ora vanno fatte delle scelte: questa stagione è stata troppo, è inaccettabile. Ora fare un cambio in due giorni non è possibile, ma da lunedì bisogna agire con una scelta sensata…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Si sta aprendo uno scenario ancora più grave: Juric da Firenze è praticamente esonerato, ma la cosa peggiore è che questi proprietari non riescono a trovare un’alternativa. Perchè non hanno il coraggio di chiedere scusa a De Rossi, non hanno una strategia, non hanno argomenti per convincere i grandi allenatori che sono disponibili. La barca sta affondando, e questi non sanno cosa fare… Perchè domenica la squadra dovrebbe dare il fritto per un allenatore già esonerato?…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Chi non pensa al peggio adesso è superficiale e spocchioso. Ora c’è l’attesa del Bologna, ma non vedo altra soluzione lunedì che l’allenamento dell’allenatore. Ora devi dare una sterzata e provare a salvare la stagione, e non puoi aspettare gennaio. La squadra sta sprofondando, e credo che Juric resterà fino al Bolognq, poi la pausa è servita su un piatto d’argento per fare altre valutazioni. Se non intervieni, la situazione rischia di sfuggirti di mano. Lo sguardo di Juric ieri mi sembra quello di un allenatore che forse sia già consapevole di qualcosa che può avvenire nei prossimi giorni…”

Jimmy Maini (Radio Manà Manà Sport): “Io avrei già provveduto al cambio di allenatore dopo Firenze, perchè secondo me in quel preciso momento Juric ha perso totalmente il controllo della situazione. La Roma sta perdendo tempo, sta perdendo punti, sta perdendo l’opportunità per poter far qualcosa e porre rimedio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “C’è da essere terrorizzati per il futuro. La Roma non c’è, sia dal punto di vista societario che tecnico. E nemmeno il gruppo c’è, al contrario di quello che dice Mancini… Hai speso 100 milioni e non hai un attaccante a parte Dovbyk, non hai un terzino destro…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Juric ha una grossa opportunità. Andare incontro ai propri giocatori non vuol dire finire sconfitti. Si può andare verso di loro senza rinunciare ai propri principi. Si può togliere qualcosa, mettere qualcosa che loro conoscono meglio o che stanno proponendo meglio… Ci sono principi che si possono mantenere. Juric ha una grande opportunità. Non voglio pensare che lui sia così limitato tatticamente e che si sia focalizzato solo su questi due sistemi di gioco, il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2. E che non riesca a portare la squadra verso altre soluzioni. Si può mantenere il sistema tattico, ma non bisogna essere arroganti. Perché si può giocare bene anche con accortezza, non per forza col pressing alto…”

Alvaro Moretti (Radio Radio): “Ieri è stata una grandissima tristezza. C’è totale confusione nella squadra, nessuno è sicuro che Juric resterà l’allenatore anche durante la sosta. Io con questo tecnico non ho mai visto giocare bene la squadra, non ci sono proprio i presupposti. La Roma è l’esatto contrario della Lazio, qui nessuno ci crede in quello che fa. Ora mi aspetto un qualche tipo di ribaltone… Io Juric al Toro ho visto fare delle cose smodate, qua invece è tutto educato…ma se lo devi prendere educato, che ti prendi Juric?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Anche io sto pensando a un ribaltone, ma poi guardo le facce di chi va in campo… Juric è talmente deluso che non ha manco più la forza di reagire. Ora prenderanno un altro allenatore, ma non penso che cambierà la sostanza della situazione. Credo che questi calciatori siano in una situazione di grande difficoltà…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Juric è quasi vittima della situazione, gli è stato affidato un compito per cui non era adatto. La colpa è della società che ha sbagliato tutto. Ha sbagliato a rinnovare il contratto a De Rossi senza esserne convinta, perchè altrimenti non lo avresti mandato via dopo quattro giornate. E poi ha sbagliato a sostituirlo con un allenatore inadatto a quel gruppo di giocatori. Juric è stato scelto da chi non capisce di calcio, non puoi prendere lui con quel materiale a disposizione. Quando andrà via Juric capiremo cosa c’è stato con Hummels…un giocatore così non merita questo trattamento…”

