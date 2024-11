ULTIME DA TRIGORIA – Ndicka torna in gruppo, ancora assente Hermoso. Domani Juric in conferenza stampa ore 12

AS ROMA NEWS – All’indomani del deludente pareggio per 1-1 contro l’Union Saint-Gilloise, la Roma è subito tornata al lavoro a Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match di domenica contro il Bologna.

La squadra è stata divisa in due gruppi: allenamento normale per i giocatori che ieri non sono scesi in campo o hanno disputato pochi minuti, lavoro di scarico per chi è partito titolare.

E’ già tornato in gruppo Evan Ndicka, assente contro i belgi per un attacco influenzale. Ancora assente, invece, Mario Hermoso, ai box per un problema muscolare. Ad assistere alla seduta anche il responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi. Domani già tempo di rifinitura, con Juric che parlerà in conferenza stampa alle ore 12.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

