Altro che scontento: Mkhitaryan si riprende la Roma e si riscopre centrocampista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La vittoria di Marassi non è solo griffata Felix. Nel 2 a 0 della Roma c’è tantissimo di Mkhitaryan. Un giocatore di esperienza e classe superiore, che quest’anno però stava faticando a mostrare le sue indiscutibili qualità.

“E’ scontento per il troppo lavoro di copertura“, “Vuole andarsene”, “Gradirebbe un trasferimento in Russia“, sussurravano tra le righe alcuni quotidiani. Indiscrezioni che nascevano da un presunto rapporto teso con Josè Mourinho, già pronto a sacrificarlo sul mercato di gennaio.

E invece la partita di ieri sembra smentire in un colpo solo tutte le voci: Mkihtaryan viene schierato nell’inedito (almeno nella Roma) ruolo di intermedio di centrocampo al fianco di Veretout e coadiuvato da Pellegrini. Il risultato è sorprendente: l’armeno è libero esprimere il suo talento a tutto campo.

Micki segna (anche se il gol sarà annullato, non per colpa sua) e fa segnare. Corre, lotta, tampona, dribbla, e nel finale di match diventa incontenibile. La mossa di Mourinho si rivela vincente, e la Roma scopre un intermedio mica da ridere. Una posizione che Micki potrebbe ricoprire nuovamente molto presto, già domenica prossima contro il Torino.

Veretout infatti sarà squalificato, e Mourinho non avrà a disposizione nemmeno Cristante e Villar causa Covid. I centrocampisti scarseggiano. E allora non è da escludere che in regia possa giocare Diawara (o Darboe) con Mkhitaryan e Pellegrini intermedi a ripetere l’esperimento riuscito ieri a Marassi.

Giallorossi.net – G. Pinoli