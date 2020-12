Amaral accusa Totti: “Da lui insulti razzisti”. Di Livio: “Falso, cerca pubblicità”. E Francesco prepara la querela

NOTIZIE AS ROMA – “Francesco Totti in campo mi chiamava negro“. E’ l’accusa dell’ex calciatore Alexandre da Silva Mariano, detto Amaral, che in Italia ha giocato in passato con la maglia della Fiorentina.

“Totti mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la me**a. Io capì qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma: “Lui è il capitano”, disse, e gli risposi “Ma che capitano? Mi sta mancando col rispetto! Ero così nervoso che avrei voluto picchiarlo“.

E’ il racconto fatto da Amaral a Sport Tv parlando di razzismo. Francesco Totti, scrive oggi Il Messaggero, si è detto pronto ad adire le vie legali, mentre lo stesso Di Livio ha smentito: “Amaral cerca pubblicità. Posso assicurare che non mi ha mai detto nulla di simile“.

Fonti: Sport TV / Il Messaggero