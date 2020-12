Roma, El Shaarawy si allontana. Fiorentina e Lione su Villar ma da Trigoria: è incedibile

AS ROMA NEWS – Si allontana il ritorno in giallorosso di Stephan El Shaarawy. A gennaio infatti la Roma potrebbe decidere di rimanere così com’è in attacco, vista l’esplosione di Villar nel ruolo di regista e il conseguente avanzamento di Pellegrini sulla trequarti. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

In attesa di Zaniolo, che sta continuando a fare progressi e potrebbe tornare in campo ad aprile, Fonseca dunque può contare su una batteria già sufficientemente ampia di trequartisti. Il Faraone, che aspetta solo una chiamata da Trigoria, potrebbe restare a bocca asciutta.

Intanto Villar comincia a fare gola a diversi club italiani ed esteri: stando a quanto rivela Leggo, lo spagnolo ha ricevuto prime offerte da Fiorentina e Lione. La Roma però ha chiarito subito che il centrocampista 22enne non è sul mercato. Tiago Pinto vuole ripartire dai giovani più promettenti, sia della rosa che provenienti dalla primavera giallorossa. E così, dopo il rinnovo di Calafiori, nel 2021 potrebbero arrivare anche quelli di Pellegrini e Zaniolo.

Fonte: Leggo