“ON AIR!” – JURIC: “Fonseca ora ha una società solida alle spalle”, FOCOLARI: “Il Torino? Per la Roma sarà una passeggiata”, SAVELLI: “Non esistono partite facili, ma i valori sono oggettivi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Roma-Torino? I granata sono ultimi in classifica come il Crotone. Se ci fosse Juventus-Crotone non diremmo che i biancoeri dovrebbero fare attenzione ai calabresi… Non dico che sarà una passeggiata domani, le partite vanno rispettate e l’organico che ha è nettamente superiore alla posizione che occupa, ma al momento il Torino viene da questa situazione mentre noi siamo in un grande momento. Sono valutazioni oggettive…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “La prestazione di domenica scorso è troppo bella per cambiare, ma se metti Prdro e togli Villar non è che Gonzalo ti può dire niente. Sono molto contento che Calafiori abbia rinnovato, era nell’aria. Gli auguro una carriera lunga a ricca di successi con la Roma, ma soprattutto sono contento per la famiglia di Calafiori, per il babbo e la mamma che mi hanno fatto un’impressione bellissima…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Domani la Roma affronterà un Toro senza le corna… Ieri ha rinnovato Calafiori, Fienga ha detto che la Roma punta sui giovani, che sarebbe una cosa fantastica se fosse il settore giovanile di qualche anno fa, quando comandava Bruno Conti, e nel frattempo in squadra avevi Batistuta, Totti, Candela e Cafu…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Contro Torino, Atalanta e Cagliari devi fare sette punti per mantenerti a buoni livelli. L’Atalanta ha passato il turno di Champions vincendo sul campo di Ajax e Liverpool, roba che se la Roma andava a vincere due a zero a Liverpool stavamo sei mesi a parlarne, diciamo le cose come stanno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Arrivare agli scontri diretti con una posizione di classifica che ti dà entusiasmo e fiducia sarebbe molto importante. Vincendo domani partiresti da una buona base, puoi pensare di fare sei punti contro Torino e Cagliari. Certo se domani non vinci, poi a Bergamo andresti a giocare uno scontro diretto in tutt’altra situazione…

Dario Bersani (Rete Sport): “Senza Cristante, domani sera uno dei due tra Mancini e Kumbulla dovrà giocare. Occhio al derelitto Torino e a Belotti, uno che fa la lotta greco-romana con tutta la difesa avversaria. E’ l’unico che ci prova. E’ sprecato lì. Non è un divo, non è uno che fa il fenomeno, che poi non lo è nemmeno. Mercato? La Roma oltre El Shaaarwy, ammesso che venga fatto, non penso si possa fare altro. La Roma come tutte le altre non possono permettersi chissà quale altro mercato…”

Marco Juric (Rete Sport): “Fonseca senza una società dietro alle spalle aveva un carico di pressioni e responsabilità che non gli spettavano. Sgravato di tutto questo, con una società strutturata alle spalle, ha fatto vedere tutte le sue qualità come allenatore. La Lazio? Inzaghi è disabituato al doppio impegno, e in una delle due sta avendo delle difficoltà. Gasperini invece, quando si è alzata l’asticella, davanti alle pressioni e alle ambizioni non sta rispondendo… Gomez? Non credo che sia un obiettivo della Roma, che sulla trequarti è già ben occupato. Per me in Italia parliamo del nulla, io lo vedo all’estero e non nelle top d’Europa…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Calafiori è un ragazzo che merita questo riconoscimento. Si è guadagnato l’ammirazione di tutti. Nel settore giovanile della Roma quando scendeva in campo sembrava un grande che giocava con i bambini. Sembra un predestinato, e siamo contenti che si sia legato alla Roma e che prosegua la tradizione dei giocatori romani… Pedro? Sarei sorpreso se restasse fuori, è il motore di questa squadra. E’ vero che ogni tanto sbaglia qualcosa dal punto i vista tecnico, ma il suo valore non si discute. Non penso che possa restare fuori. Villar ha giocato tante partite ultimamente, e vedo più Pellegrini al suo posto a centrocampo. Ma sono bei problemi per un allenatore…”

Ilario i Giovambattista (Radio Radio): “Se la Roma vince secondo me avremo delle sorprese, la classifica si farebbe molto interessante. Ricordiamoci che le hanno tolto un punto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma domani vince, è una squadra in grande spolvero, mentre il Toro è inguardabile… La Roma domani vince, sarà una passeggiata, ma di che parliamo…Però fermiamoci qui, non parliamo di altro sennò le portiamo sfiga…”

Franco Melli (Radio Radio): “Ma dovete parlare del Milan se vince, non della Roma se vince… Con la Roma è sempre così, mo gioca col Torino, ma se poi perde con l’Atalanta siamo alle solite! Quindi va aspettata la Roma, è in una fase buona, ma va aspettata…”

Stefano Agesti (Radio Radio): “Villar interessa al Barcellona? Non lo so, ma francamente mi sembra eccessivo…Noi a volte sopravvalutiamo i giocatori. Non trasformiamo subito i ragazzi in fenomeni. Villar è un buon giocatore, ma per diventare da Barcellona deve cresce ancora tanto. La Roma però ha grandi prospettive, perchè ha la fortuna di essere sottovalutata…”

Redazione Giallorossi.net