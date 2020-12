AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 16 dicembre 2020:

Ore 11:45 – Stephan El Shaarawy è stato offerto alla Fiorentina dopo che la Roma sembra tentennare in vista di gennaio. Lo scrive La Nazione.

Ore 11:15 – Il gesto di Dzeko: ha inviato la sua maglia numero 9 a Maria Grazia Amadei, figlia del fornaretto, come omaggio alla Storia della Roma dopo che il bosniaco ha eguagliato il suo record.

Ore 11:00 – Il ct della Nazionale Roberto Mancini su Zaniolo: “Lo aspetto. Non voglio mettergli pressioni, ma ce la farà. Potrebbe tornare in campo già a marzo. La Roma di Fonseca la guardo con grande interesse. Gioco propositivo, ottimo organico”.

Ore 9:45 – Fiorentina e Lione si fanno avanti per avere Villar, ma per la Roma è incedibile. Intanto si allontana il ritorno di El Shaarawy: sulla trequarti i giallorossi si sentono già completi così, in attesa del ritorno di Zaniolo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – La prima mossa di Tiago Pinto da nuovo ds della Roma sarà quella di rinnovare il contratto di Lorenzo Pellegrini cancellando la clausola rescissoria attualmente presente nell’accordo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Amaral, ex giocatore della Fiorentina, accusa Totti di razzismo: “Mi chiamava negro mangia mer*a, volevo picchiarlo”. Di Livio lo smentisce, l’ex capitano giallorosso prepara la querela. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…