FONSECA: “Noi gli unici a giocare di giovedì, non capisco il perchè. Lukaku tra i top 5? No, ci sono Dzeko, Mayoral e Mkhitaryan”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino, turno infrasettimanale di campionato che i giallorossi giocheranno domani sera allo stadio Olimpico. Queste le domande dei giornali e le relative risposte date dall’allenatore portoghese sulla gara contro i granata:

Sky Sport: “Che idea si è fatto del Torino ultimo?”

“Il Torino è forte, la classifica non dimostra la qualità della squadra. Sarà una partita difficile, è una squadra organizzata, che vuole sempre giocare. E’ un avversario forte, dovremo giocare al meglio per vincere”.

Sky Sport: “Come stanno Mancini e Kumbulla?”

“Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, come Smalling”.

Gazzetta dello Sport: “Lukaku ha detto di essere tra i primi cinque attaccanti più forti del mondo. Secondo lei Dzeko è tra i primi cinque al mondo?”

“Non sono d’accordo con Lukaku. Per me tra i primi cinque ci sono Dzeko, Borja Mayoral e Mkhitaryan”.

Il Romanista: “Cosa chiede ai giocatori per mantenere questo livello?”

“Ambizione. I numeri non contano, conta solo la prossima partita. Dobbiamo mantenere sempre la nostra ambizione”.

Corriere dello Sport: “Roma brillante, ha modificato qualcosa nella preparazione per resistere a questi livelli?”

“Difficile cambiare qualcosa, si gioca ogni tre giorni. La squadra sta bene ora, i risultati portano motivazione, ma cambiare preparazione è difficile giocando tre partite a settimana”.

Il Tempo: “Questa partita è più pericolosa di quella col Bologna?”

“Sono tutte partite pericolose, sarà molto difficile vincere domani”.

Ansa: “Pensa che ci sia disparità sul trattamento che ha la Roma viste le squalifiche di Cristante e quanto successo col Sassuolo?”

“Per me è un argomento chiuso questo”.

Tele Radio Stereo: “Mercato: quale sono le necessità per rinforzare la squadra?”

“C’è tempo per pensare a come rinforzare la squadra, ora penso solo al Torino”.

Rete Sport: “Karsdorp può giocare tre partite consecutive? E’ la sua grande scommessa vinta?”

“Ora dobbiamo avere attenzione con lui. Sta giocando con regolarità, ma serve attenzione quando ci sono tre partite a settimana. Per lui è difficile giocare tre partite adesso”.

Roma TV: “Farà dei cambiamenti viste le partite ravvicinate?”

“Non voglio cambiare molto, dobbiamo stare attenti a Karsdorp, manca Cristante. Cambieremo 2-3 giocatori. Comunque non capisco perché solo noi giochiamo giovedì, a meno di 72 ore dalla prossima sfida, mentre tutti giocano oggi”.

Roma Radio: “Che rischi vede per domani?”

“Non basta vedere la classifica, io ho visto quasi tutte le partite del Torino, è andato vicino a vincere anche contro le grandi. È una squadra con grande qualità, corta e compatta, sarà difficile”.

Sky Sport: “Visto che non lo ha chiesto nessuno, lo chiediamo noi: come sta Mirante?”

“Domani gioca Pau Lopez, anche se Mirante sta meglio”.

Giallorossi.net – A. Fiorini