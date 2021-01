Amazon scatenata: dopo la Champions vuole pure la Serie A

ALTRE NOTIZIE – Non sembra volersi accontentare il colosso americano Amazon, che prosegue la sua scalata nel mondo del calcio, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero.

La società di Bezos infatti dopo essersi inserita all’interno della lotta per i diritti televisivi della Champions League sembra aver messo nel mirino anche il massimo campionato italiano. Il trienno di partite 2021/2024 prevede che si possano presentare offerte entro il 26 gennaio e, si vocifera, che Amazon sia pronta ad accaparrarsi una fetta.

Il bando per la Serie A prevede tre pacchetti contenenti le 380 partite divise per satellite, valore minimo 500 milioni, digitale terrestre, valore minimo 400 milioni, e internet, valore di 250 milioni. C’è però anche la variante della vendita mista sempre sulla base di tre i pacchetti: uno con 266 partite in esclusiva per satellite, digitale e internet, costo circa 750 milioni, uno da 114 partite per satellite, digitale e internet, costo 250 milioni, e uno da 114 partite solo per internet, costo 150 milioni.

Fonte: Il Messaggero