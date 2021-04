Ampio turn-over contro il Torino. Out El Shaarawy e Kumbulla, ecco quando torneranno

NOTIZIE AS ROMA – Vigilia di Torino-Roma, con i giallorossi che non possono mollare il campionato anche se nella testa di Fonseca la priorità massima verrà data all’Europa League.

Domani ampio turnover previsto, tornano dal primo minuto Fazio, Bruno Peres, Villar, Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral. Ancora out Spinazzola, che è destinato ad uscire prima di tutti dall’infermeria e vuole essere contro l’Atalanta.

Servirà più tempo per El Shaarawy e Kumbulla: per entrambi l’obiettivo è essere convocati per l’andata della semifinale col Manchester United. Difficile fissare una data per Smalling: sta lavorando sul campo e non appena non sentirà più fastidio si aggregherà ai compagni.

Fonte: Il Tempo