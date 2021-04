Ramadani porta Sarri alla Roma e offre Maksimovic e Jovic

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’uomo che potrebbe costruire una bella fetta del futuro della Roma è il noto procuratore Fali Ramadani. Stando a quanto rivela oggi il quotidiano La Repubblica (M. Pinci), il procuratore ha già incontrato la dirigenza della Roma in un hotel di Milano.

Al centro dei colloqui la candidatura di Maurizio Sarri, disposto a rientrare in gioco nel nostro campionato per guidare la Roma. E ad accettare il taglio della rosa a un massimo di 18 giocatori (contro i 29 attuali).

Ma Ramadani non vorrebbe portare solo l’allenatore toscano a Trigoria. Durante la chiacchierata avuta con la dirigenza capitolina ha offerto due calciatori ai giallorossi: il difensore Maksimovic, che si libererà a parametro zero, e il centravanti serbo in uscita da Real Madrid, Luka Jovic.

