Roma-Dzeko: sarà addio. Vlahovic più di Belotti, ma spunta Muriel…

AS ROMA CALCIOMERCATO – Edin Dzeko e Paulo Fonseca accomunati da un destino: quello di lasciare la Roma a fine stagione. Ma se per l’allenatore a Trigoria sembrano decisi a puntare su Sarri, per il ruolo di prossimo centravanti sembra regnare maggiore incertezza.

Stando a quanto scrivono oggi tutti i principali quotidiani, il preferito a Trigoria è Dusan Vlahovic. Tiago Pinto infatti sarebbe disposto a investire soldi su un attaccante giovane, piuttosto che per un calciatore più avanti con gli anni. Ecco per Andrea Belotti, altro obiettivo dei giallorossi, viene messo più indietro nelle preferenze del club capitolino.

Ma stando a quanto rivela oggi Il Messaggero (S. Carina), la Roma starebbe pensando anche a Luis Muriel qualora Vlahovic e Belotti non fossero affari realizzabili. Il colombiano ha lo stesso agente di Dzeko, col quale si cercherà un accordo senza strappi.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero