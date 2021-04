La Roma e Fonseca si dicono addio: scelta fatta “consensualmente”. Ecco quando ci sarà l’annuncio

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore della Roma al termine di questa stagione. La decisione è stata presa dal club giallorosso in accordo con il tecnico portoghese. Una scelta “consensuale”, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci).

E l’annuncio arriverà prima della finale d’Europa League. Certo, sulla strada c’è il Manchester United, un tabù che per la Roma dura dal 7-1 del 2007. Ma paradossalmente questa decisione condivisa è il motore di questo finale: nessuno vuol andarsene in silenzio.

L’unica certezza è che Fonseca ha tirato fuori da un gruppo che pareva esausto le energie per rendere esaltante il finale di stagione. Mettendo da parte tensioni, nervosismi, attaccando quando si è sentito attaccato.

E per il futuro il candidato più forte è Maurizio Sarri, l’unico pronto ad accettare di ridurre drasticamente l’organico attuale di 29 giocatori a un massimo di 18 uomini.

Fonte: La Repubblica