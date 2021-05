Ancelotti: “Altro che bollito, la mia Roma adorerà Mourinho. E a lui ho mandato un sms speciale…”

AS ROMA NEWS – L’arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma ha suscitato reazioni da più parti. Stavolta è il turno di Carlo Ancelotti, che sulle pagine del Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) commenta così la scelta dello Special One.

“Non me l’aspettavo, nessuno se l’aspettava. Mou porterà entusiasmo, conoscenze, personalità. È un grande allenatore. Ho un bellissimo rapporto con lui, è un amico, e da tanti anni. Mi ha subito ringraziato per il messaggio che gli ho inviato, i complimenti, così ho aggiunto una cosuccia. “Sono contento perchè vai ad allenare una squadra a cui tengo molto”. La mia Roma. E i tifosi lo adoreranno“

Mourinho però viene da stagioni non troppo positive. “Dipende sempre dalle aspettative che una società ha. Il Tottenham sperava di arrivare tra le prime quattro, non ci stava riuscendo e per questo ha cacciato Pochettino. Mourinho ha dovuto fare i conti con un sacco di infortuni.

A Manchester non aveva fatto male, aveva vinto l’Europa League ed era entrato agevolmente in Champions. La Premier non è un campionato come gli altri, è molto competitivo. Dicono che Mou è bollito? Sai cos’è bollito? Il cotechino nel carrello è bollito…”.

Fonte: Corriere dello Sport