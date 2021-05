Il mercato secondo Mourinho: Roma, servono giocatori dal “fisico bestiale”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Anche oggi, e l’impressione è che sarà così fino alla fine del mercato, i giornali si concentrano sui possibili affari della Roma e sulle strategie che si seguiranno in fase di allestimento della prossima squadra sotto la direzione di Josè Mourinho.

Se per Il Tempo i tifosi dovranno dimenticarsi colpi roboanti come quelli usciti ultimamente, gli altri quotidiani insistono con nomi di grande spessore: van de Beek, Matic, Renato Sanches e Isco sono i nomi più gettonati su quotidiani come Gazzetta dello Sport, Leggo e Corriere dello Sport oggi in edicola.

Per La Repubblica (M. Pinci) Mourinho chiederà un nuovo portiere, un terzino, un grande centrocampista e soprattutto un attaccante di livello internazionale.

Secondo Il Messaggero uno sarà l’aspetto fondamentale nella scelta dei calciatori: la fisicità. Mourinho ha da sempre privilegiato squadre muscolari, fisicamente forti. L’esatto contrario di Fonseca, che ha preferito la tecnica. Una scelta che ha pagato a caro prezzo, specie negli scontri diretti.

