Matthäus: “La Roma ha preso un Mou che non è più Special. Ha perso fascino sui giocatori, non è al passo coi tempi”

AS ROMA NOTIZIE – Lothar Matthäus, ex centrocampista dell’Inter e della nazionale tedesca, ha commentato anche l’approdo di José Mourinho alla Roma a partire dalla prossima stagione in un’intervista apparsa oggi su Il Giornale.

“Apprezzo e ammiro Mourinho, ma negli ultimi anni non è più riuscito a trascinare le sue squadre come faceva un tempo. Non è riuscito ad andare al passo con i tempi. I giocatori sono cambiati, lui non è più speciale come lo era prima, deve dimostrare di saper incidere.

Credo abbia anche perso fascino sui giocatori. Credo che alla Roma abbia l’ultima possibilità, anche perché in Premier non le aveva più. (…). Questi sono personaggi che hanno scritto la storia di un club o addirittura del calcio, ma bisogna capire che non aiutano più i club ad andare avanti. Questo è il caso di Mourinho“.

Fonte: Il Giornale