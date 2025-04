Ancelotti-Brasile: può saltare tutto. Il Real frena, la Selecao non può aspettare

Sembrava tutto pronto per il grande debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, ma l’operazione rischia seriamente di saltare. Stando a quanto scrive Relevo.com in questi minuti, il Real Madrid non intende liberare l’allenatore prima del Mondiale per Club, previsto a fine anno, mentre la federazione brasiliana ha urgenza di nominare subito il nuovo CT.

Il tecnico italiano aveva già definito con il Brasile le basi dell’accordo: contratto fino al Mondiale 2026, debutto a giugno nelle qualificazioni e possibile staff con il figlio Davide. Addirittura, secondo “O Globo”, Ancelotti avrebbe dovuto annunciare i convocati il 26 maggio a Rio. Ma la fretta della CBF e la rigidità del club spagnolo hanno messo tutto in discussione.

Il Real, irritato per le mosse dell’italiano senza un confronto diretto, starebbe già preparando il terreno per un cambio in panchina: pronto Solari come traghettatore e Xabi Alonso come successore. Se il Brasile dovesse virare su un piano B, Ancelotti rischierebbe di restare senza panchina, anche se non mancano le alternative: su di lui l’Al Hilal con un’offerta-monstre da 50 milioni a stagione.

Fonte: Relevo.com