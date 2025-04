Roma, un’estate in giro per il mondo tra Usa e ritorno in Inghilterra

La Roma comincia a pianificare l’estate in vista della nuova stagione. Sul tavolo ci sono due opzioni principali per il ritiro precampionato, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

Da una parte la tradizionale tournée negli Stati Uniti, dall’altra la possibilità di tornare a Burton Upon Trent, in Inghilterra, come già avvenuto la scorsa estate. Il club valuterà a breve quale soluzione adottare, anche in base agli impegni internazionali e alla disponibilità delle strutture.

Intanto, spunta una data per il primo test estivo: ad agosto i giallorossi dovrebbero affrontare in amichevole la Sambenedettese, fresca di promozione in Serie C. La squadra marchigiana vuole celebrare il ritorno tra i professionisti ospitando allo stadio una big come la Roma.

Fonte: Il Messaggero