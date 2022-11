Ancelotti: “Credo che la Roma abbia cambiato Mourinho, è stato il matrimonio perfetto”

NOTIZIE AS ROMA – Carlo Ancelotti ha parlato di José Mourinho in un’itervista rilasciata all’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Conosco José da tanti anni e credo che Roma lo abbia cambiato. Quello con i giallorossi è stato un matrimonio perfetto per lui e per la Roma stessa”.

L’allenatore del Real Madrid ed ex giallorosso ha poi speso parole dolcissime per lo Special One: “È un grande del calcio. So in cosa non è cambiato: non sono cambiate la sua onestà e la sua intelligenza”.

Fonte: Corriere dello Sport