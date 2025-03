Ancelotti: “Io alla Roma? Non so quale sarà il mio futuro. Dubito che Ranieri smetta”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Carlo Ancelotti con molta probabilità a fine stagione lascerà il Real Madrid e sul suo futuro c’è ancora molta incertezza. L’allenatore ha parlato alla trasmissione “Dribbling” della Serie A, delle squadre italiane in Europa e soprattutto della Roma e di Claudio Ranieri. Ancelotti, infatti, potrebbe essere uno dei candidati per la panchina giallorossa. Ecco le sue parole.

Sulla sua carriera.

“Tutti pensavano che la mia carriera era in calo e poi è riapparso il Real Madrid. Il giudice più imparziale è il campo in tutte le situazioni, sia in allenamento che in gara. Se perdi è colpa tua, puoi avere tutte le scuse del mondo. Uno che fa questo mestiere si deve mettere questo in testa, ma non sempre devi credere a tutto. A volte sbagliamo e facciamo degli errori, ma non sempre. Adesso guardiamo molti più video, a livello tattico lavoriamo pochissimo. Dando troppe indicazioni togli un po’ la creatività . Noi come squadra passiamo molto tempo insieme, non c’è giorno libero, una partita dietro l’altra. E’ impossibile essere sempre al 100% su quello che devi fare, ci devono essere dei momenti di svago che ci prendiamo perché è giusto”.

Il suo futuro e la Roma.

“Ho ricordi bellissimi, quello che sarà il futuro non lo so. Per adesso sto bene qua, ho un contratto e non posso fare l’allenatore tutta la vita. Ranieri è una grande tecnico, uno stratega e legge bene l’ambiente. Non è una sorpresa il bene che sta facendo. Io ho dei dubbi che lui smetta”.

Fonte: Rai Due