AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 16:40 – CHERUBINI IN GOL CON LA CARRARESE – Luigi Cherubini, attaccante di proprietà della Roma, ha giocato titolare e ha segnato il gol del 2 a 1 della Carrarese nel match che si sta giocando in questi minuti contro la Cremonese. L’esterno offensivo è stato poi sostituito a un quarto d’ora dalla fine.

Ore 13:30 – DOVBYK CONVOCATO PER ROMA-COMO – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani contro il Como: in lista Artem Dovbyk. LEGGI L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

Ore 12:50 – LA ROMA SEGUE ANCORA RATIU – C’è anche la Roma su Andrei Ratiu. Sull’esterno destro romeno in forza al Rayo Vallecano ci sono diversi club: la clausola rescissoria è fissata a 25 milioni di euro e il 50% sarà destinato al Villarreal. Sul classe 1998, oltre ai giallorossi, ci sono anche Barcellona, Tottenham, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, con i Blaugrana che sembrano in pole. (mundodeportivo.es)

Ore 10:30 – RACCOLTA FONDI PER LA COREOGRAFIA – In occasione di Roma-Como, la Curva Sud ha annunciato una raccolta fondi in tutti i settori dell’Olimpico durante il match di domani. L’obiettivo è finanziare la coreografia del prossimo derby e degli impegni immediatamente successivi alla sfida contro l’Athletic Bilbao.

Ore 9:30 – DYBALA VS PAZ ANCHE PER LA SELECCION – Domani sarà anche la sfida tra Paulo Dybala da una parte e Nico Paz dall’altra. Con tanti occhi interessati direttamente dall’Argentina, ad iniziare da quelli del c.t. Lionel Scaloni. Già, perché i due si contendono a distanza anche una maglia per il prossimo giro delle qualificazioni mondiali. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – CONTRO IL COMO COI TITOLARI – Claudio Ranieri non si fida del Como e domani alle 18 manderà in campo tutti i titolari per affrontare i lombardi: da Dybala a Konè, da Saelemaekers a Angelino, non ci sarà spazio per il turnover nonostante giovedì prossimo ci sia la partitissima contro il Bilbao. (Corriere dello Sport)

