ROMA-COMO, le probabili formazioni dei quotidiani: Hummels più fuori che dentro, Pisilli insidia Pellegrini

NOTIZIE AS ROMA – Ranieri non farà turnover oggi contro il Como. Ne sono convinti i giornali, che puntano compatti sui migliori per provare a battere i lombardi. Restano però da sciogliere dei dubbi in difesa (Hummels non dovrebbe giocare titolare) e a centrocampo, con Pellegrini e Pisilli di nuovo in ballottaggio. Per il resto, la formazione sembra scontata.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL MESSAGGERO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL ROMANISTA – Svilar, Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.

LA REPUBBLICA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov.