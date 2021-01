Ancelotti: “Vogliamo tenere Olsen. Bernard? Non ne stiamo parlando con la Roma”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Carlo Ancelotti parla del mercato dell’Everton, e di quello della Roma, intervenendo in conferenza stampa. Il club inglese infatti vorrebbe trattenere Robin Olsen a titolo definitivo, mentre i giallorossi sarebbero interessati al brasiliano Bernard.

L’allenatore, ed ex giocatore giallorosso, ha però fatto chiarezza ammettendo l’intenzione di trattenere il portiere svedese ma smentendo le voci sull’attaccante brasiliano: “Se qualche giocatore non è contento di restare e vuole andarsene, siamo aperti a parlare con loro. Ma al momento nessun giocatore ha chiesto di partire.

E ad essere sincero non stiamo parlando con la Roma di Bernard. E’ un nostro giocatore così come Olsen, ma sono situazioni totalmente diverse. Olsen vorremmo tenerlo per il futuro, ne parleremo con la Roma”.