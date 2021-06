Anche Cengiz Under verso Marsiglia: affare da 12-13 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non solo Pau Lopez. Anche Cengiz Under potrebbe finire all’Olympique Marsiglia, club francese che in passato ha più volte prelevato calciatori dalla Roma, dal giovane Radonijc a Kevin Strootman.

Stando a quanto rivelano oggi alcuni quotidiani, tra cui Il Messaggero e la Gazzetta dello Sport, l’attaccante turco potrebbe ripartire dalla Ligue 1: la Roma sta trattando la sua cessione ai francesi proprio in questi giorni.

L’affare potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro. Bisognerà però capire anche la volontà del calciatore, che preferirebbe giocarsi le sue carte con Mourinho.

Le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under potrebbero sbloccare finalmente il mercato in entrata di Pinto: Xhaka e Rui Patricio attendono solo un segnale per firmare con la Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero