Costanzo: “Ok le maglie, ma ora contano acquisti e cessioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Si parla delle nuove maglie giallorosse ed è già una buona cosa. Si dice che ci saranno molte sorprese, il che va bene. Però prima delle maglie ritengo che siano importanti gli acquisti e le cessioni“.

Lo scrive oggi Maurizo Costanzo sulle pagine del Corriere dello Sport. Il nuovo responsabile della comunicazione della Roma prosegue: “Purtroppo, in proposito, chi scrive non è addentro. Al di là dei risultati non vedo l’ora che questi Euro 2020 finiscano cosi le squadre potranno concentrarsi sul campionato che non tardi inizierà”.

Costanzo poi si concentra sulle iniziative nel sociale che vorrebbe intraprendere con il club giallorosso: “Ho già scritto, ma ripeto volentieri, che mi piacerebbe che i grandi club come la Roma si attivassero per grandi temi come la ricerca del lavoro o la lotta alla violenza contro le donne. E’ un modo, per le squadre di calcio, per essere presenti nella vita di tutti i giorni”.

Fonte: Corriere dello Sport