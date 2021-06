Mou, torna l’idea dei maxischermi per la città. Il 25 luglio la presentazione (forse) all’Olimpico

NOTIZIE AS ROMA – L’attesa sta per finire. Il 3 luglio Josè Mourinho arriverà a Roma e comincerà ufficialmente la sua avventura alla guida del club giallorosso. Lo confermano oggi un po’ tutti i principali quotidiani.

Confermata l’idea uscita fuori qualche giorno fa: la Roma, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza), sta pensando di organizzare una mega conferenza stampa di presentazione del tecnico con l’allestimento di diversi maxi schermi sparsi per la città dove i tifosi potranno partecipare all’evento in tempo reale.

Tifosi che potrebbero poi salutare per la prima volta Mourinho all’Olimpico, il 25 luglio, in occasione della prima amichevole estiva dei giallorossi contro il Craiova di Adrian Mutu. Con tutte le limitazione di capienza legate al Covid e la necessità di esibire ai tornelli d’ingresso il green pass oppure un tampone negativo.

C’è però un problema da risolvere: non è certo però che per quella data siano terminati i lavori di manutenzione sul prato dell’Olimpico che il 3 luglio ospiterà un quarto di finale dell’Europeo, e per questo c’è la possibilità che si giochi da un’altra parte.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera