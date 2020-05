Anche la Roma in fila per Orsolini ma il Bologna avverte: “Non lo svendiamo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Preparatevi alle sorprese. Il prossimo mercato della Roma potrebbe regalarne tante, alcune dolorose, come qualche cessione eccellente, ma anche qualche acquisto capace di alleggerire il dispiacere per le partenze necessarie a ripianare il bilancio.

Tra queste potrebbe esserci il nome di Riccardo Orsolini, 23 anni, attaccante esterno mancino del Bologna su cui anche i giallorossi hanno messo seriamente gli occhi. Lo riferisce oggi la Gazzetta dello Sport (M. Dalla Vite). Oltre alla Roma, anche il Napoli e la Juventus (più defilata) sono in corsa per il ragazzo.

Il Bologna però non farà sconti e avvisa: “Noi non svenderemo i talenti. È una fortuna perché non abbiamo necessità di farlo e sicuramente non svenderemo, questo posso dirlo con certezza“, le parole del ds Bigon. A cui fa da contraltare Walter Sabatini, direttore delle aree tecniche: “La società è solida e il suo progetto non è la demolizione“.

Fonte: Gazzetta dello Sport