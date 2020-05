Roma, gioielli a rischio: Under, Kluivert e Riccardi in cima alla lista dei sacrificabili

ULTIME NEWS AS ROMA – Con un bilancio così in sofferenza e senza la qualificazione (per il secondo anno consecutivo) alla prossima Champions League, la Roma ha una sola strada per rimettere a posto i conti: cedere calciatori durante la prossima sessione di mercato.

In un mondo di sogni, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), Gianluca Petrachi farebbe cassa vendendo tutti gli esuberi che pesano anche tantissimo sul monte ingaggi: Pastore (7.9 milioni lordi), Florenzi, Perotti, Kolarov e Spinazzola (5.3 lordi per tutti e quattro), Fazio (4.4), Juan Jesus (3.9), oltre ai vari Nzonzi, Gonalons, Karsdorp, Coric, Bruno Peres e Santon.

Nel mondo reale, però, a meno di innamoramenti improbabili da parte di società in grado di potersi permettere ingaggi così alti, solo alcuni di questi andranno via e consentiranno alla Roma di disfarsi di cartellini e ingaggi. Poi Petrachi dovrà privarsi dei suoi gioielli, quelli che sul mercato avranno più richieste. E nessuno oggi può sentirsi al riparto da eventuali trattative.

I più a rischio per ovvi motivi sono Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Rinunce dolorose sarebbero quelle a Cristante e Mancini che però, a causa delle modalità differite di pagamento stabilite con l’Atalanta, «pesano » ancora rispettivamente 18 e 20 milioni sul bilancio, per cui una eventuale cessione dovrebbe essere fatta a cifre più alte per non generare una minusvalenza. Discorso identico per Amadou Diawara. Tutti e tre, poi, sono pupilli di Paulo Fonseca, che ha già detto che vorrebbe tenerli.

A questo punto i più «vendibili» sono Justin Kluivert e Cengiz Under, oltre al giovane Alessio Riccardi, con cui la Roma farebbe solo plusvalenza, ma anche in questo caso bisognerà vedere l’entità delle offerte arriveranno.

Fonte: Corriere della Sera