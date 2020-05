Roma, viavai sulle fasce: via Peres e Spinazzola, ecco Faraoni e Biraghi

AS ROMA NEWS – Un fantastico viavai sulle fasce laterali della Roma in vista del prossimo mercato. Sono tanti i terzini destinati a salutare Trigoria in estate: stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) sono sicuri di restare solo Kolarov, fresco di rinnovo, e Santon, apprezzato molto da Fonseca per dedizione e affidabilità.

In uscita tutti gli altri: da Bruno Peres, che non ha mai convinto appieno, a Spinazzola, destinato a finire in qualche scambio come era accaduto a gennaio prima che l’affare con l’Inter saltasse. Anche Karsdorp e Florenzi sono destinati a salutare una volta rientrati alla base. Incerto il futuro di Zappacosta, che la Roma vorrebbe vedere all’opera in qualche partita vera prima di chiedere al Chelsea di prolungare il prestito di un altro anno.

E in entrata? I due nomi che piacciono di più a Petrachi sono italiani: il primo è Davide Faraoni, 28 anni, terzino del Verona che gioca prevalentemente a destra. Per la fascia sinistra invece fari puntati su Cristiano Biraghi, 27 anni, che tornerà all’Inter dopo il prestito alla Fiorentina. Gli altri obiettivi sono Noussair Mazraoui, marocchino di 22 anni, cresciuto in casa nell’Ajax e Marcos Acuna, quasi 29 anni, argentino a tutta fascia che da tre anni veste la maglia dello Sporting Lisbona.

Fonte: Gazzetta dello Sport