Samuel: “Sensi fece qualcosa di straordinario. Che rimpianto non aver vinto di più con la Roma”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Walter Samuel, detto “The Wall” ai tempi del suo arrivo alla Roma, parla oggi di quel magico periodo dalle pagine del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

Il difensore racconta le gioie di quello scudetto ma anche i rimpianti di alcune sue decisioni, che oggi non rifarebbe più: “A Roma ero appena arrivato, non avrei mai immaginato di vincere al primo anno, non me l’aspettavo, perché non conoscevo il calcio italiano. Oggi a distanza di quasi vent’anni mi rendo conto dell’impresa che abbiamo centrato. Essere uno dei giocatori che ha vinto uno dei tre scudetti della storia del club è motivo di orgoglio. Ho il rimpianto di non aver vinto più, perché potevamo farlo ancora, soprattutto l’anno successivo, avevamo una squadra fortissima. E oggi mi pento di essere andato via due giorni dopo il trionfo finale. Ero giovane, non mi rendevo conto. Mi sono perso la festa al Circo Massimo, è stata straordinaria”.

Su Capello: “Mi ha dato tantissimo, gli devo molto. Mi faceva sentire importante. Era un allenatore di polso, penso sia stato determinante per la vittoria di quello scudetto“. Infine il un pensiero su Franco Sensi: “Ho un bellissimo ricordo. È stato straordinario quello che è riuscito a fare a Roma, non lo dimenticherà nessuno.”

Fonte: Corriere dello Sport