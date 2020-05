Petrachi ai margini della Roma: irreperibile durante la quarantena

AS ROMA NEWS – Gianluca Petrachi ai margini della Roma. Lo racconta così l’edizione odierna de “La Repubblica” (M. Pinci), che scrive come il direttore sportivo sia stato addirittura irreperibile durante tutto il periodo di quarantena, anche per gli stessi calciatori.

Un comportamento, riferisce il quotidiano, che ha sì che i giocatori perdessero fiducia in lui. Petrachi però resta per il momento alla guida della direzione sportiva della Roma, anche se a febbraio sembrava essere ad un passo dall’addio. Poi l’imminente arrivo di Friedkin aveva congelato le cose.

Alla ripresa degli allenamenti Petrachi era a Trigoria, con tanto di mascherina a seguire gli allenamenti a bordo campo come di consueto. A lui spetterà il compito di sistemare ancora una volta il bilancio della società: l’obiettivo è piazzare i tanti esuberi e chi pesa di più sui conti della Roma, evitando la cessione di Zaniolo e Pellegrini.

