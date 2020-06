Anche Mkhitaryan si complica: l’Arsenal propone uno scambio alla pari con Kluivert, no della Roma

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il mercato della Roma si inceppa, scrive oggi “Il Messaggero” (S. Carina). Nelle ultime ore infatti c’è da registrare una doppia frenata sul fronte dei riscatti di Smalling e Mkhitaryan.

Per quanto riguarda l’armeno, Fienga e Baldini stanno trattando con l’Arsenal con la regia di Mino Raiola: i Gunners infatti sono fortemente interessati a Justin Kluivert, giovane attaccante olandese che la Roma dovrebbe sacrificare sul mercato in nome della plusvalenza.

Il problema però è che i giallorossi speravano di allestire uno scambio con l’Arsenal che valutasse Kluivert una quarantina di milioni e quello di Mkhitaryan la metà. Così facendo, avrebbe acquistato in liquidità e iniziato a sistemare i conti in ottica fair play finanziario con una plusvalenza di circa 27 milioni (ora Kluivert è a bilancio per 12,7). I Gunners però al momento offrono lo scambio alla pari. Una proposta irricevibile per la Roma.

Fonte: Il Messaggero