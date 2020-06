FONSECA: “La Roma è pronta a ripartire, ma giocare senza i nostri tifosi sarà dura”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca ha parlato della ripresa del campionato a SportTV, nel corso del programma “Titulares“. Tra gli argomenti affrontati dall’allenatore della Roma c’è principalmente il fatto di dover giocare le prossime partite senza tifosi. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una lunga pausa. E’ stato come un precampionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma credo che siamo pronti. Senza i tifosi, appassionati della Roma, giocare all’Olimpico sarà difficile. Però la preparazione è quasi la stessa. L’unica differenza è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico.

Ma per il resto non c’è niente di molto diverso, l’eccezione è che ci alleneremo allo stadio, senza pubblico, vicino al giorno della partita. La Serie A è un campionato appassionante. Tatticamente è un campionato molto ricco. Ci sono sempre scenari diversi dal punto di vista della strategia ed è molto emozionante lavorare in Serie A, ogni partita ha una storia diversa. Anzi, invito tutti i tifosi e gli spettatori portoghesi a guardare il campionato italiano, le squadre difendono bene ma sanno anche attaccare ed emozionare.

Fonseca ha poi parlato di come è cambiato in questi anni dal punto di vista professionale e umano: “Sono la stessa persona di quando ho esordito come tecnico nelle giovanili dell’Estrela de Amadora, però l’allenatore si è evoluto secondo le esperienze. Certo, quello che ho vissuto mi rende un po’ diverso da quello che ero al Paços de Ferreira, ma la passione per il calcio e per il mio lavoro non è cambiata”.