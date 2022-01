ANDREAZZOLI: “Secondo tempo stravinto, con un po’ di fortuna e concretezza avremmo potuto rimontare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Castellani contro la Roma.

Ecco tutte le dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni di DAZN:

Nel primo tempo ha chiesto ai ragazzi di non perdere la testa, nel secondo tempo l’avete ritrovata ma non è bastato..

“Sì più che dei primi 45 minuti parlerei dei 15 minuti dal 24′ al 37′. La partita era in un sostanziale equilibrio con la Roma che ci creava difficoltà e noi non eravamo i soliti. Avevamo avuto qualche situazione prima del gol subìto. Poi quel quarto d’ora ci ha messo in difficoltà, è calata anche l’autostima che abbiamo dovuto ritrovare alla fine del primo tempo. Ci eravamo proposti di tornare in campo e vincere il secondo: non lo abbiamo solo vinto ma stravinto. Con buona sorte e capacità di concretizzazione avremmo potuto fatto un 4-0 anche noi. Ho ringraziato i ragazzi, mi aspettavo una reazione del genere. Siamo stati bravi. I numeri che ho in mano indicano un predominio ma nel calcio si fa con le realizzazioni”.

State subendo tanti gol? È un problema difensivo o del vostro gioco?

“Da calcio d’angolo puoi prendere gol da qualsiasi squadra. Il primo gol viene fuori da un tiraccio deviato da Abraham. Li metterei tra le disgrazie che tra i problemi. In qualcosa ci abbiamo messo del nostro. Ma sono situazioni che possono accadere. L’importante è vedere una risposta come è stata, da persone serie e da gente che non abbandona la strada che l’ha portata fin qui. Una sconfitta può essere una crescita, magari per far capire che un interno piede è meglio di un colpo di tacco”.

Troppi uno contro uno?

“Non facciamo differenze di impostazioni in casa e fuori. Vedendo le statistiche cerchiamo di difendere tutti insieme. Posso fare l’esempio della coperta: se ti copri da una parte, ti scopri dall’altra. Ma ciò è che ci ha fatto fare questo secondo tempo, anche la Roma ha rischiato”.

Ricci può avere un futuro importante?

“Penso proprio di sì. Alcune volte si deve dare una svegliatina, ma ha qualità tecniche e umane”.