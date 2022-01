MOURINHO: “Grande risultato, vincere qui non era facile. Oliveira diverso dagli altri. Da Abraham voglio tanti gol”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Empoli-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese rilasciate ai media a fine partita:

JOSE MOURINHO A DAZN

Si aspettava anche lei quel secondo tempo?

“Si, ma vincere a Empoli non è facile e 4 a 2 è un grande risultato per noi. Sapevamo dei pareggi di Lazio, Atalanta e Fiorentina ed era importante vincere. Complimenti ai miei, ma anche all’Empoli che ha tenuto vivo il secondo tempo. Se avessimo fatto il quinto gol la gente avrebbe cambiato canale…”.

La mossa di Mkhtiaryan su Ricci: lì la Roma ha vinto la partita secondo me.

“Abbiamo analizzato bene la partita, Miki ha fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo abbassato l’intensità e loro hanno fatto bene. Poi abbiamo controllato meglio, ma fino al 4 a 2 abbiamo avuto delle difficoltà. Ma l’avversario gioca bene e se ci dicevano che avremmo vinto 1 a 0 con gol al novantesimo, ce lo saremmo preso…”

Oliveira, cosa vi ha dato?

“E’ diverso dagli altri, ma non è il regista. Lo sappiamo perfettamente. Sapevo che dava differenza dal punti di vista fisico, delle decisioni, difficilmente sceglie male. Ha personalità, sa gestire i tempi. E’ uno che esperienza di un che gioca in un club che vince sempre il campionato. Abbiamo bisogno di uno con questa mentalità”.

Ha chiesto scusa all’Empoli per essere rientrati tardi?

“A me non piace, serve rispetto e bisogna rientrare nel momento giusto. Mi sono scusato con loro”.

Su Abraham, di quanti gol ha bisogno da lui?

“Ogni partita…(Ride, ndr)…Deve provare. Voglio tanto di più di gol da un attaccante, ma se fai anche altro io sono soddisfatto”.