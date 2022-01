EMPOLI-ROMA 2-4: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alla Roma di Mourinho basta un primo tempo superlativo per passare sul campo dell’Empoli col punteggio di 4 a 2. Grande prestazione di squadra, brillano Abraham e i due nuovi acquisti.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Castellani e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Attento nelle poche conclusioni arrivate nello specchio. Non ha responsabilità sui due gol dei toscani.

Mancini 6 – Primo tempo in scioltezza, meno bene nella ripresa quando l’Empoli comincia a spingere con convinzione. Male in occasione del gol che riapre le speranze dei toscani.

Smalling 7 – Il duello con Pinamonti non era dall’esito scontato. L’inglese se lo perde solo in occasione del gol, per il resto però la prestazione è di grande livello.

Ibanez 6,5 – La partita si mette sui binari migliori e lui gioca sul velluto. Regge anche nella ripresa, quando sale il ritmo dei toscani.

Karsdorp 7 – Bella prestazione con tanti palloni invitanti messi al centro dell’area che portano la Roma ad essere sempre molto pericolosa. Nella ripresa è uno dei più sicuri nelle chiusure.

Sergio Oliveira 7 – Prestazione di livello, impreziosita da un gran bel gol e tanti calci piazzati ben eseguiti che portano la Roma a essere efficace in area avversaria.

Cristante 7 – Bella sorpresa. Si piazza nel mezzo del centrocampo e recupera diversi palloni, smistandoli poi con sapienza. Prezioso.

Mkhtiaryan 7 – Mette la sua qualità al servizio della squadra, sia in mediana che in zona gol. L’azione e l’assist per la rete di Zaniolo sono davvero tanta roba. Cala nella ripresa, come tutta la squadra. Dal 75′ Veretout sv.

Maitland-Niles 7 – Peccato per quel gol sbagliato, perchè l’inglese gioca una partita sorprendente da esterno sinistro. Bella personalità nelle giocate, fa tante scelte giuste che rendono più efficace la manovra offensiva giallorossa. Dal 59′ Vina 6 – Fa il suo lavoro sporco per proteggere la fascia.

Zaniolo 7 – Sfiora per due volte il gol prima di ritrovarlo con un sinistro chirurgico. Sempre pericoloso quando parte palla al piede. Molto meno efficace nella seconda metà di gara. Dal 79′ Felix 6 – Crea un paio di situazioni pericolose non sfruttate a dovere.

Abraham 8 – Bomber di razza certificata. Mourinho alla vigilia lo sprona a fare di più, lui risponde alla grandissima. Segna due gol, il primo per niente banale. Gioca tanto per la squadra, si dimostra prezioso anche nelle sponde aeree. In grande crescita.

JOSE’ MOURINHO 7 – Torna al 3-5-2 e fa bene. La squadra del primo tempo è praticamente perfetta per qualità e concretezza. Nella ripresa però la Roma pensa troppo presto che la partita sia chiusa, e deve faticare più del previsto per portarla a casa. Tre punti pesanti su un campo non facile, ora serve continuità di risultati anche al rientro dalla sosta.

Giallorossi.net – A. Fiorini