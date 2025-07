Angeliño a tutto gas

A giugno era con le valigie in mano, pronto a partire per Parigi per firmare con gli arabi dell’Al-Hilal. Adesso Angeliño sta invece spingendo sul pedale dell’acceleratore per convincere in pieno Gasperini, scrive oggi Il Tempo (F. Biafora).

L’esterno spagnolo, che come tutto il resto della rosa non ha mai smesso di allenarsi durante le vacanze, si è presentato in buona forma a Trigoria per il raduno. Ma dopo più di una settimana di lavoro gli effetti del lavoro con l’ex tecnico dell’Atalanta sono ancora più visibili sullo status fisico di diversi membri della squadra, compreso il terzino sinistro, tirato a lucido come non mai.

Angeliño ha infatti tutta l’intenzione di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno, dove ha contribuito con gol, assist ed incursioni sulla fascia all’incredibile rimonta della formazione di Ranieri. Le sirene d’addio sono state messe in fretta da parte: il mancato trasferimento in Arabia Saudita (la Roma avrebbe incassato 26 milioni complessivi e lui una decina di stipendio all’anno) non l’ha turbato più di tanto, visto che la possibilità di cessione si era materializza improvvisamente, senza che lui avesse manifestato voglia di lasciare l’Italia.

L’Al Hilal, nonostante un accordo già concluso, ha deciso alla fine di prendere tempo ed aspettare Theo Hernandez. Poi arrivato alla corte di Inzaghi. Per Angeliño, già durante il break estivo, è diventato quindi chiaro che il suo destino – a meno di altre offerte da capogiro – sarebbe stato ancora giallorosso, prolungando la sua avventura iniziata nel mercato invernale del 2024. Ora il classe 1997, che con la famiglia si trova più che bene nella Capitale, ha innescato da subito il turbo e nelle amichevoli estive vuole conquistare del tutto Gasp.

Fonte: Il Tempo