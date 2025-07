Calciomercato Roma, Ghilardi a un passo. Romano: “Accordo col Verona vicinissimo”

Le trattative tra Roma e Verona per Daniele Ghilardi sono ormai in stato avanzato e l’accordo è sempre più vicino. A scriverlo in questi minuti è Fabrizio Romano su X.

Sembra quindi avvicinarsi il terzo acquisto di questo mercato giallorosso: Ghilardi, 22 anni, è un difensore centrale forte fisicamente che si è messo in mostra anche nella nazionale under 21 azzurra.

Gasperini lo ritiene un calciatore su cui puntare per il presente e per il futuro, e la Roma si sta avvicinando all’accordo totale col Verona. Il giocatore ha già detto sì: la fumata bianca è a un passo.

🚨🟡🔴 Negotiations between AS Roma and Verona for Daniele Ghilardi are advancing.

Agreement getting closer for the centre back who already said yes to AS Roma. pic.twitter.com/Ejs1J40cxi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025