Angelino resta sul mercato: nuove sirene dall’Arabia, la Roma punta ancora alla cessione

La Roma continua a lavorare per trovare una soluzione alla situazione di Angeliño. Dopo il passo indietro dell’Al Hilal, che ha deciso di virare con decisione su Theo Hernandez del Milan, il club giallorosso si è attivato per proporre il terzino spagnolo ad altri potenziali acquirenti, cercando di massimizzare un’eventuale cessione prima della fine del mese.

A confermare i movimenti in corso è stato Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport: la dirigenza romanista sta sondando diverse piste alternative, sia in Europa che nello stesso campionato arabo. Oltre all’Al Hilal infatti ci sarebbero altri club sauditi interessati allo spagnolo.

E attenzione a un possibile ritorno di fiamma da parte dell’Atletico Madrid, che già in passato aveva monitorato l’ex Lipsia. Angeliño, reduce da una buona stagione a Roma in cui ha dimostrato affidabilità e costanza, resta uno dei profili più appetibili sul mercato giallorosso. L’obiettivo è chiaro, cedere entro fine mese per contribuire a sistemare il bilancio e sbloccare nuove operazioni in entrata.