Dybala di corsa verso Gasp: rinnoverà con la Roma e lo stipendio sarà ridotto

Ogni giorno che passa, Paulo Dybala si avvicina al momento tanto atteso: il ritorno in campo. Sui social l’argentino continua a mostrare entusiasmo, voglia, determinazione. Immagini che parlano da sole e che raccontano la fame di calcio che arde ancora nei suoi occhi. Dopo il brutto infortunio dello scorso marzo, la Joya sta stringendo i denti per farsi trovare pronto già a metà luglio, quando la Roma si radunerà a Trigoria agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Sotto la supervisione dei suoi fidati preparatori, Giorgio Bertolone e Javier Arozarena, Dybala ha intensificato i carichi di lavoro. Il suo obiettivo è chiaro: essere protagonista della nuova Roma, sin dal primo giorno. E Gasperini, che coi trequartisti ha spesso costruito i propri successi (da Ilicic a Koopmeiners), sa bene di avere tra le mani un talento che, se integro, può spostare gli equilibri di qualsiasi partita.

L’argentino ha tutto per diventare il fulcro della manovra offensiva, adattandosi anche ai sacrifici richiesti in fase difensiva, come impone il gioco del nuovo tecnico. Ma il ritorno in campo potrebbe coincidere anche con un altro snodo cruciale: il rinnovo. Entro un mese, Dybala e il ds Ricky Massara potrebbero incontrarsi per discutere di un nuovo accordo, che prevederebbe una spalmatura dell’attuale ingaggio – oggi vicino agli 8 milioni netti a stagione – su due o tre anni.

Una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti: per il giocatore, che si garantirebbe continuità e centralità nel progetto tecnico; per la Roma, che abbasserebbe il monte ingaggi nell’ultimo esercizio soggetto ai vincoli del settlement agreement UEFA. Dybala è pronto a riprendersi la scena. E questa volta, punta a farlo dall’inizio alla fine.

