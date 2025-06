De Rossi, resta la Samp: il tecnico si prende del tempo per riflettere

Dopo le panchine sfumate in Serie A e Serie B, si apre un nuovo spiraglio per Daniele De Rossi. L’ex allenatore della Roma, ancora sotto contratto con il club giallorosso per due stagioni (a circa 3,5 milioni di euro complessivi), sarebbe in cima alla lista dei candidati per guidare la Sampdoria nella prossima stagione di Serie B.

Il club blucerchiato, reduce da una salvezza complicata, avrebbe già avuto un primo contatto con De Rossi. Il suo nome è in pole, anche su indicazione di Alberico Evani, che lo conosce bene dai tempi della Nazionale. Alle sue spalle, le alternative sono rappresentate da Vanoli e Pecchia.

De Rossi, però, si è preso del tempo per riflettere. Accettare la panchina della Samp, al netto del prestigio della piazza, significherebbe un passo indietro rispetto all’ultima esperienza in Serie A.

Intanto, l’ex centrocampista continua a vivere il calcio da altre prospettive: ieri è stato premiato in Campidoglio dal sindaco Gualtieri come presidente dell’Ostiamare Under 19, fresca vincitrice del suo campionato di categoria. Un ruolo che ha commentato con ambizione: “Ostiamare deve ambire a essere la terza forza della Capitale dopo Roma e Lazio”.

