Ansia Veretout, oggi gli esami: possibile uno stop di 20 giorni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma in ansia per Jordan Vereretout. Il francese, grande ex della serata di ieri, è stato costretto a uscire dal campo nella ripresa dopo aver accusato un problema muscolare alla coscia destra che è apparso subito piuttosto serio.

Il calciatore era apparso molto sofferente e non riusciva nemmeno a poggiare per terra la gamba dolorante. Oggi calciatore effettuerà i controlli per capire l’entità del danno muscolare, ma la sensazione è che lo stop sarà abbastanza lungo. Quanto, lo sapremo tra qualche ora.

La lesione muscolare è praticamente certa, bisogna capire però di che grado. L’unico quotidiano oggi in edicola a sbilanciarsi su una previsione è Leggo (F. Balzani) che parla di 20 giorni di stop per il francese. Veretout salterebbe in quel caso tutte le prossime partite fino alla pausa di fine marzo. Una tegola pesante per Fonseca, che però ha ritrovato il miglior Diawara.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Gazzetta dello Sport