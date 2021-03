Roma, stadio in alto mare: il Comune alle prese con la grana Eurnova, progetto congelato

NOTIZIE AS ROMA – Lo Stadio della Roma è sempre più in alto mare. Il Comune, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), al momento non può cancellare il progetto: la Roma non è formalmente proponente, quindi tecnicamente non può chiedere l’annullamento.

Per individuare la nuova area è ancora tutto in alto mare, l’incontro tra la Raggi e la Roma è servito soprattutto per esporre le motivazioni della rinuncia. Il Comune si è riservato una valutazione, che ora è allo studio degli uffici tecnici: va prima di tutto verificato se può non tenere conto della diffida di Eurnova. La decisione di annullare l’accordo per Tor di Valle è contestata dalla società di Parnasi, la proponente.

Friedkin vuole l’impianto in un’altra area e in tempi brevi, senza opere accessorie e con le cubature al minimo. Parnasi è fermamente intenzionato ad andare avanti attraverso le vie legali. Il Comune ha detto alla Roma di non voler respingere la rinuncia, ma la Raggi e i suoi collaboratori devono capire come evitare contenziosi legali.

Eurnova, aggiunge il Corriere della Sera (G. Piacentini) ha già annunciato una causa con richiesta di danni alla Roma, ma al tempo stesso dovrà dimostrare al Comune di avere ancora i requisiti per ritenersi soggetto proponente. Per farlo, serve avere un accordo con una società sportiva utilizzatrice: non la Roma, che può cercare nuove aree senza rimanere legata a Tor di Valle, paradossalmente potrebbe essere la Lazio se Lotito avesse voglia di subentrare nel progetto.

Fonti: Corriere dello Sport / Corriere della Sera