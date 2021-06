Antonucci è il primo “esubero” a salutare la Roma: va al Cittadella, contratto triennale

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Mirko Antonucci è il primo giocatore in esubero che saluta la Roma in questo avvio di calciomercato estivo.

Il giovane attaccante giallorosso infatti giocherà nel Cittadella, club che milita nella serie cadetta: per lui contratto triennale, scrive in questi minuti Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia.

Antonucci, 22 anni, è stato uno dei calciatori più promettenti sfornati negli ultimi anni dalla Primavera della Roma. Il calciatore però non è mai riuscito a confermare quanto di buono si diceva di lui.

Lo scorso anno ha giocato in prestito alla Salernitana, poi promossa in Serie A, senza però essere protagonista. Ora il calciatore della Roma, il cui contratto scade nel 2022, riparte dal Cittadella.