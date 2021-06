Konsel, messaggio alla Roma: “Prendi Kalajdzic, è fortissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Michael Konsel consiglia il connazionale Sasa Kalajdzic alla Roma. L’attaccante austriaco di proprietà dello Stoccarda è uno dei calciatori che sembrano interessare a Tiago Pinto, e l’ex portiere non ha alcun dubbio sulle sue doti.

“Kalajdzic è un giocatore molto interessante, giovane e tecnicamente fortissimo e non è semplice per un calciatore di quella stazza. Ha un bel fiuto del gol“, assicura Konsel. Chissà che a Trigoria non ascoltino il suggerimento.

L’ex portiere della Roma parla anche dell’Italia, prossima avversaria proprio della sua Austria: “Per me la squadra di Mancini è la favorita, a inizio competizione ho scommesso con i miei amici dicendo che l’Italia avrebbe vinto gli Europei.

Gli Azzurri mi sembrano una squadra senza punti deboli. Sono compatti e in fiducia. Mancini ha composto una squadra con una bella alchimia. Si vede che l’Italia si diverte quando gioca, contro l’Austria sono favoriti al 100%“.

Fonte: Ansa